ЦИК объявит результаты выборов на Прикарпатье после решения судов

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия отложила объявление результатов выборов по ОИК №87 на Прикарпатье до решения судов. Об этом во время заседания заявил председатель ЦИК Олег Диденко, передает корреспондент УНН.

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"Центральная избирательная комиссия будет подробно обрабатывать полученные материалы и их анализировать ... Центральная избирательная комиссия намерена дождаться решений судов, что продолжаются в этих делах, и по результатам тех выводов, которые будут даны судами, в том числе решения, которые являются окончательными, и в пределах своих полномочий, определенных законом, ЦИК будет принимать меры по установлению ситуации в этом округе и установления результатов выборов", - сказал Диденко.

Что было раньше

Гражданская сеть ОПОРА, сообщала, что вчера, 4 апреля, в Ивано-Франковском окружном административном суде рассматривалось несколько дел в отношении решений о пересчете голосов на 20 избирательных участках, которые приняла ОИК № 87 при установлении итогов голосования. Все дела, что рассматривал суд вчера, были открыты по искам кандидата Александра Шевченко.

Дополнение

Окружной административный суд Ивано-Франковска признал решение ОИК № 87 о пересчете голосов на двух участках незаконным.

По состоянию на утро воскресенья, по данным ЦИК, обработано 100% протоколов из УИК из Ивано-Франковской области, где 28 марта состоялись довыборы в Верховную Раду.

Так, кандидат Василий Вирастюк от партии "Слуга народа" получил наибольшее количество голосов избирателей (31,25%, 15 076 голосов), Александр Шевченко от партии "За майбутнє" (29,69%, 14 327 голосов) и Руслан Кошулинский от партии "Всеукраинское объединение "Свобода" (28,86%, 13 927 голосов).

Дополнение

Ранее ОИК начала пересчет голосов на 20 избирательных участках. ОИК обнаружила расхождения в количестве бюллетеней уже на 6 участках. А недействительными результаты признали уже минимум на 4-х.