Заместитель Лаврова: Россия и США контактируют по Украине на высоком уровне

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Москва и Вашингтон ведут “диалог на высоком уровне по ситуации в Украине”. Об этом сообщил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Детали

“Мы с американцами контактируем. Это производится на высоком уровне. Американцы нам высказывают свою озабоченность, — сказал он. — Озаботиться им нужно не тем, что предпринимает Россия, а неприемлемым поведением Киева, который не просто не выполняет минский комплекс мер (как считают в Москве — ред.), но во все более вызывающей форме отрицает эти договоренности”.

“Если бы этим озаботились наши американские коллеги, это реально помогло бы стабилизации обстановки. А мы осуществляем на своей территории, российской территории, те мероприятия, которые считаем нужными. И какие-то американские сигналы не имеют к этому ни малейшего отношения. Можно сказать, что мы эти сигналы полностью игнорируем”, — добавил высокопоставленный дипломат.

Дополнение

В свою очередь во вторник, 30 марта, состоялась видеоконференция с участием президента Франции Эмманюэля Макрона, президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые обсудили в том числе ситуацию на востоке Украине.