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ООС: боевики открывали огонь из стрелкового оружия возле Новоалександровки

ООС: боевики открывали огонь из стрелкового оружия возле Новоалександровки

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Цитата:

"С начала этих суток зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре.

Детали

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Новоалександровка враг открывал огонь из стрелкового оружия.

Как отметили в пресс-центре, боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 2 гектаров территории и передали на уничтожение 133 взрывоопасных предмета.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

4 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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