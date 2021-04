Учись как Скичко: может ли себе позволить курсы в Гарварде рядовой украинец?

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Бывший нардеп Александр Скичко, которого президент Украины Владимир Зеленский недавно назначил главой Черкасской областной государственной администрации, теперь учится в Гарварде. Об этом сегодня сообщила его жена Елизавета в Instagram. УНН решил узнать, сколько может стоить такое обучение.

Детали

По словам Елизаветы, речь идет не о полноценном обучении, а о курсах. При этом, судя по ее словам, учится бывший нардеп онлайн.

"Саша поступил на курсы по коммуникации и leadership в Hardvard (Harvard - ред.) и теперь если он не на работе, то за компьютером - учиться и делает домашку! Он даже думает поехать туда, когда будет возможность, чтобы поучиться там на стационаре", - написала она.

Дополнительную информацию о том, какие именно курсы взял новоназначенный руководитель ОГА, пока нет. Однако можно сделать некоторые предположения.

Например, по словам Елизаветы, учиться ее муж уже начал. Итак, ищем в списке гарвардских курсов те, которые связаны с лидерством (Leadership) и доступны пока, или начинаются на этой неделе, в категории "бизнес" или "социальные науки".

Есть ряд бесплатных:

- Exercising Leadership: Foundational Principles (Осуществление лидерства: основополагающие принципы)

- Become a More Resilient Leader in Turbulent Times (Станьте более устойчивым лидером в бурные времена, 35-минутный урок)

- 4P Model for Strategic Leadership Podcasts (Модель 4P для подкастов стратегического лидерства)

- The Science of Corresponding with Busy People Webinar (Вебинар "Наука корреспонденции с занятыми людьми")

- Practical Improvement Science in Health Care: A Roadmap for Getting Results (Наука о практическом совершенствовании в области здравоохранения: дорожная карта для получения результатов)

- Remote Work Revolution for Everyone (Революция удаленной работы для всех)

Есть в упомянутом диапазоне и курсы, которые необходимо приобрести. А именно:

- Public Leadership Credential (Полномочия общественного лидерства) за 995 долларов +

- Leadership for Senior Executives (Лидерство для руководителей высшего звена) за 7,500 долларов, стартует 5 апреля

- Managing Yourself and Leading Others (Управлять собой и управлять другими) за 2,150 долларов, стартует 6 апреля

- Succeeding as a Strategic CFO (Достичь успеха в качестве стратегического финансового директора) за 5,000 долларов, стартует 7 апреля

- Ascending the Peak: Finding the Leader Within (Восхождение на вершину: найти лидера внутри) за 5,000 долларов, стартует 7 апреля.

Если говорить о лекции по направлению Коммуникации (Communication), так же курсы есть как платные, так и бесплатные. В частности, если искать в упомянутом временном диапазоне, Гарвард предлагает бесплатные и доступные сейчас:

- Salary Negotiation Techniques (Методы переговоров по зарплате, 15-минутный урок)

- The Science of Corresponding with Busy People Webinar (Веб-семинар по вопросам науки корреспонденции с занятыми людьми)

- Rhetoric: The Art of Persuasive Writing and Public Speaking (Риторика: искусство убедительного письма и публичных выступлений)

А также курс Negotiation Skills: Strategies for Increased Effectiveness (Навыки ведения переговоров: стратегии повышения эффективности) за 2,500 долларов, который стартует сегодня.

Если же Елизавета имела в виду, что Александр взял один курс, включающий как Leadership так и Communication - тогда речь, вероятно, об одном из двух курсов - или бесплатном The Science of Corresponding with Busy People Webinar или Succeeding as a Strategic CFO за 5000.

В целом, если говорить о гарвардских курсах, то при достаточном владении английским языком, рядом таких бесплатно сможет воспользоваться любой. На сайте университета обнародована информация о 122 бесплатных курсах.

Правда, если вам важно получить сертификат о прохождении курса, придется все же заплатить сумму от 100 до 200 долларов.

Другое дело с платными лекциями. Так, например, на курсах, о которых идет речь в материале, цены варьируются. На Leadership, например, стандартная цена за курс от около 2 до 7,5 тыс. долларов. Но есть и такие, которые стоят более 50 тыс. Курсы по коммуникациям немного дешевле, вариация цен от 299 до 4,390 долларов США.