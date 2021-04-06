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Прикарпатье, Закарпатье и Буковина в ближайшие дни выйдут из "красной" зоны - Степанов

Прикарпатье, Закарпатье и Буковина в ближайшие дни выйдут из "красной" зоны - Степанов

Максим Степанов

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области в ближайшие дни при полной стабилизации и достижении определенных параметров начнут выходить из "красной" зоны. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"У нас значительно уменьшилось количество заболевших в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях, которые первые вошли в карантинные ограничения, то есть в "красный" уровень... В ближайшие дни при полной стабилизации и достижении определенных параметров эти области начнут выходить из "красного" уровня, соответственно будут снижены карантинные ограничения, они станут более легкими", - рассказал Степанов.

Дополнение

По решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, в Ивано-Франковской, в Черновицкой, Черниговской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Николаевской, Сумской и Одесской областях введен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Киев ввел локдаун до 16 апреля.

На фоне затянувшихся карантинных ограничений предприниматели на Прикарпатье ходили в ОГА с требованиями открыть промышленные рынки.

А на Закарпатье возобновляют регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом с 6 апреля.

Добавим, министр Кабинета министров Олег Немчинов не исключает, что в ближайшее время в "красную" зону по эпидопасности по распространению COVID-19 могут попасть Харьковская и Хмельницкая области.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Коронавирус, карантин, Максим Степанов
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