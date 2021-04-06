Аграрные и сельские реформы власти демонстрируют полную оторванность от людей - эксперт

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Сельскохозяйственные изменения, законопроекты и реформы, которые предлагает реализовывать власть, полностью оторванные от реальности людей, работающих на земле, фермеров и сельских территорий. Это касается и нового президентского проекта “Новое село”, а также полного отсутствия понимания того, как создавать условия для развития фермерских хозяйств. Об этом УНН рассказал в комментарии политолог Виталий Бала.

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“Проект „Новое село“ ярко демонстрирует оторванность людей, которые пришли к власти, от реальных потребностей и ситуации в стране. На самом деле я себе с трудом представляю его реализацию — у нас около 13 млн пенсионеров, молодежь из сел уезжает, и пенсионеры останутся со смартфонами и велодорожками?.. Этим людям надо сделать достойный уровень жизни. А потом — мы же вроде занимаемся децентрализацией — должны отдавать средства на места. На местах, мне кажется, люди будут себе делать то, что нужно в том или ином населенном пункте или селе”, — рассказал Бала.

Детали

Без создания условий, при которых не будут развиваться фермерские хозяйства, чтобы молодежь захотела возвращаться в село, работать, создавать свои предприятия, по мнению политолога, земельная реформа или “Новое село” никак не поможет.

“Надо создавать условия для развития фермерских хозяйств. Очень много было разговоров о так называемом законе о продаже земли... Но я думаю, что надо создать условия — чтобы люди, которые хотят работать в селе, молодежь, которая уехала и оставила там родителей, возвращались и открывали свои предприятия и могли зарабатывать на достойный уровень жизни и поднимать деревни. На это надо направлять усилия — доступ к деньгам, беспроцентные кредиты, льготы”, — отметил Виталий Бала.

Эксперт уверен, что без удовлетворения насущных потребностей людей в сельских территориях, любые оторванные проекты — это путь в никуда.

Дополнение

Отметим, со своей стороны народный депутат и член аграрного комитета Вадим Ивченко неоднократно подчеркивал, что сельские территории нуждаются в немедленных антикризисных мер для их сохранения.

“Первое — создать рабочие места, а уже потом для тех людей, которые работают в определенных экономических точках (у фермера, на семейной ферме, на перерабатывающем предприятии), создавать инфраструктуру, чтобы они не выезжали в город. Это системная работа по сохранению села. А если работы нет, пая нет, а есть только дом, который человек продаст и переедет к сыну в город, построеные инфраструктурные объекты его не остановят. У меня в селе каждый четвертый дом заброшен”, — рассказал Вадим Ивченко.

Он отметил, что строить инфраструктуру в рамках программы “Новое село” там, где некому будет ею пользоваться, не имеет никакого смысла. Поэтому, по мнению Ивченко, необходимо несколько с другой стороны подходить к сохранению села и остановки миграции населения в города, а именно — создавать рабочие места.