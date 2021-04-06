Генсек НАТО созвонился с Зеленским из-за российских войск у границ Украины

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позвонил Президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы выразить обеспокоенность военными действиями России в Украине и у ее границ. Об этом Столтенберг написал в своем Twitter, передает УНН.

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"Я позвонил президенту Зеленскому, чтобы выразить серьезную обеспокоенность военными действиями России в Украине и вокруг нее и продолжающимися нарушениями режима прекращения огня", - написал Генсек.

Детали

Столтенберг подчеркнул, что НАТО "твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", а также по-прежнему привержено тесному сотрудничеству с нашей страной.

Что было ранее

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации. Только за минувшие сутки, 5 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня и убили двух украинских военных.

Дополнение

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады на прошлой неделе сообщил, что вдоль государственной границы Украины расположились 28 батальонных тактических групп ВС России.

Хомчак предупредил, что в целом "ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства".

Ранее обеспокоенность в связи с сосредоточением российский сил у границ Украины выразили Германия и Франция.