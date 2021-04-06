Зеленский: НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью на Донбассе и отметил, что получение Украиной Плана действий по членству станет настоящим сигналом для РФ, поможет закончить войну на Донбассе. Об этом инфломуе пресс-служба Главы государства, передает УНН.

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"Последние недели мы наблюдаем очень опасную тенденцию к увеличению количества нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск и количества погибших украинских защитников", - подчеркнул Зеленский.

Детали

Во время разговора Глава государства проинформировал Йенса Столтенберга о стягивании Россией войск к границам Украины, которое продолжается, и повышение их готовности к наступательным действиям.

Он поблагодарил Генерального секретаря за внимание Альянса ситуации с безопасностью вокруг Украины и призвал страны - члены НАТО уделять больше внимания вопросам безопасности в Черном море и усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе.

"Такое постоянное присутствие должно стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и препятствует торговому судоходству", - заявил Зеленский.

Президент государства отметил, что в отношениях с НАТО для Украины наиболее актуальным вопросом является возможность получения Плана действий по членству в Альянсе.

"Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ", - сказал Президент.

Что было раньше

Столтенберг ранее сам сообщил, что созвонился с Зеленским из-за беспокойства относительно обострения ситуации на Донбассе и стягивания российских сил к границам с Украиной.



Справка

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации. Только за минувшие сутки, 5 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня и убили двух украинских военных.



Дополнение

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады на прошлой неделе сообщил, что вдоль государственной границы Украины расположились 28 батальонных тактических групп ВС России.



Хомчак предупредил, что в целом "ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства".

Ранее обеспокоенность в связи со сосредоточением российский сил у границ Украины выразили Германия и Франция.



