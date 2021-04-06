В Украине заработал Центр противодействия дезинформации: где находится и что будет делать

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Киеве, в здании Офиса Президента Украины, уже заработал созданный на базе СНБО Центр противодействия дезинформации. О главных целях работы новосозданного органа рассказала во время презентации во вторник руководитель Центра Полина Лысенко, передает корреспондент УНН.

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"Наш офис находится в Офисе Президента, в ситуационном центре ... Центр является рабочим органом при Аппарате СНБО, поэтому с помощью СНБО уже создана Единая информационная мониторинговая база, куда мы получаем постоянный мониторинг информации от государственных органов, а также куда мы получаем определенные алерты (оповещения - ред.) на случаи, которые возникают и которые могут нанести ущерб национальной безопасности. Мы уже работаем", - сказала она.

Детали

По словам Лысенко, основными задачами Центра являются:

- Создание целостной политики государства по противодействию информационным угрозам;

- Построение системы стратегических коммуникаций;

- Противодействие специальным информационным операциям государства-агрессора и контролируемых ею структур;

- Создание интегрированной системы оценки информационных угроз и оперативного реагирования на них;

- Борьба с деструктивной пропагандой и дезинформацией;

- Развитие взаимодействия государства и институтов гражданского общества по противодействию информационным угрозам нацбезопасности;

- Формирование положительного имиджа Украины в мире;

- Повышение медиаграмотности общества.

Основными этапами работы Центра является сбор информации (открытая информация, а также информация с ограниченным доступом), ее анализ а также реагирование на нее, отметила руководитель.

Она подчеркнула, что "принцип на свободное обращение информации, на свободу слова будет идти вместе с принципом защиты национальной безопасности, и Центр будет руководствоваться двумя принципами одновременно".

"Очень скоро мы выступим с инициативой о способах формы сотрудничества с гражданским обществом, журналистами и экспертным сообществом", - добавила Лысенко.

Справка

Центр противодействия дезинформации создан решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года, которое было введено в действие указом Главы государства от 19 марта 2021 года № 106/2021.

Орган создан с целью противодействия угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, борьбы с пропагандой, деструктивными дезинформационными воздействиями и кампаниями, недопущения манипулирования общественным мнением.

2 апреля Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителем ЦПД Полину Лысенко.