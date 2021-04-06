Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,94 -0,0165  EUR: 32,86 0,0267 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Коронавирус бьет по зрению: офтальмолог рассказал, кто в зоне риска
Коронавирус бьет по зрению: офтальмолог рассказал, кто в зоне риска
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7080

В Украине заработал Центр противодействия дезинформации: где находится и что будет делать

В Украине заработал Центр противодействия дезинформации: где находится и что будет делать

Полина Лысенко

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Киеве, в здании Офиса Президента Украины, уже заработал созданный на базе СНБО Центр противодействия дезинформации. О главных целях работы новосозданного органа рассказала во время презентации во вторник руководитель Центра Полина Лысенко, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Наш офис находится в Офисе Президента, в ситуационном центре ... Центр является рабочим органом при Аппарате СНБО, поэтому с помощью СНБО уже создана Единая информационная мониторинговая база, куда мы получаем постоянный мониторинг информации от государственных органов, а также куда мы получаем определенные алерты (оповещения - ред.) на случаи, которые возникают и которые могут нанести ущерб национальной безопасности. Мы уже работаем", - сказала она.

Детали

По словам Лысенко, основными задачами Центра являются:
- Создание целостной политики государства по противодействию информационным угрозам;
- Построение системы стратегических коммуникаций;
- Противодействие специальным информационным операциям государства-агрессора и контролируемых ею структур;
- Создание интегрированной системы оценки информационных угроз и оперативного реагирования на них;
- Борьба с деструктивной пропагандой и дезинформацией;
- Развитие взаимодействия государства и институтов гражданского общества по противодействию информационным угрозам нацбезопасности;
- Формирование положительного имиджа Украины в мире;
- Повышение медиаграмотности общества.

Основными этапами работы Центра является сбор информации (открытая информация, а также информация с ограниченным доступом), ее анализ а также реагирование на нее, отметила руководитель.

Она подчеркнула, что "принцип на свободное обращение информации, на свободу слова будет идти вместе с принципом защиты национальной безопасности, и Центр будет руководствоваться двумя принципами одновременно".

"Очень скоро мы выступим с инициативой о способах формы сотрудничества с гражданским обществом, журналистами и экспертным сообществом", - добавила Лысенко.

Справка

Центр противодействия дезинформации создан решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года, которое было введено в действие указом Главы государства от 19 марта 2021 года № 106/2021.

Орган создан с целью противодействия угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, борьбы с пропагандой, деструктивными дезинформационными воздействиями и кампаниями, недопущения манипулирования общественным мнением.

2 апреля Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителем ЦПД Полину Лысенко.

Источник: УНН
Теги: Украина, Офис президента Украины
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.