Ивченко прокомментировал проблемы с общественным транспортом в Киеве из-за карантина

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Народный депутат от фракции “Батькивщина” Вадим Ивченко в эфире телеканала Kyiv Live прокомментировал ситуацию с транспортным коллапсом в Киеве из-за нехватки пропусков и карантинных ограничений.

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“Здесь недоработки, в том числе — местной власти. По выдаче спецталонов на общественный транспорт, однозначно, нужна была другая система, которая обеспечила бы всех тех, кто имеет право доезжать до своей работы, кто должен доезжать к своей работе. В частности, стратегические предприятия, которых большое количество в Киеве”, — считает народный депутат.

Ивченко отмечает, что в вопросе со спецталоном полностью отсутствует контроль и не продуманная логистика, которая приводит к хаосу на дорогах и в общественном транспорте.

“Я вам скажу больше: ты получил спецталон, ты проходишь в маршрутку, а там места забиты теми, кто не имеет этих спецталонов. Как действовать в этой ситуации? Что должны делать водители, полиция? То есть, я уже не могу доехать, потому что в метро не пускают, а тут я не могу сесть, у меня спецталон, и маршрутка полная людей без спецталонов... Эти вопросы должны быть урегулированы департаментом, который занимается транспортной логистикой и перевозками”, — отметил он.

Парламентарий раз отметил, что главная проблема заключается в том, что все решения, которые сейчас принимаются властью на всех уровнях, несистемны и порождают беспорядок и проблемы для граждан Украины.

Дополнение

Напомним, народный депутат Вадим Ивченко считает, что восемь тысяч гривен от государства не смогут помочь бизнесу во время экономического коронакризиса. Зато значительно эффективнее, по его мнению, могут стать налоговые льготы, помощь с оплатой жилищно-коммунальных услуг и уменьшение кредитной нагрузки.



Справка

Киев ввел более строгие карантинные ограничения с 5 до 16 апреля.

С понедельника закрываются все школы и детсады. Весь общественный транспорт, в том числе метро будет работать по спецпропуска: исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.