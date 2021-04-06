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Верещук видит завершение войны на Донбассе благодаря НАТО

Верещук видит завершение войны на Донбассе благодаря НАТО

Ирина Верещук

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Членство Украины в НАТО может стать реальным инструментом противодействия агрессии РФ. Об этом заявила член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

Цитата:

"Я говорю о реальных вещах, которые могут быть реальным инструментом противодействия РФ", - сказала она в эфире одного из телеканалов.

Детали

Нардеп добавила, что ближайшей целью страны является приобретение Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО. И выразила надежду, что Украина получит ПДЧ в НАТО вместе с Грузией.

"Не забываем, что Грузия имеет конфликт и тоже претендует на членство в НАТО. И очень бы хотелось, чтобы мы вместе получили ПДЧ, и бенефиты и ответственность тоже несли вместе", - добавила Верещук.

Что было раньше

В конце прошлого месяца Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом актуальные вопросы реализации евроатлантического курса Украины и возможности углубления практического сотрудничества с Альянсом, а также сообщил, что ближайшей целью Украины является - получить ПДЧ НАТО.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Донбасс, Украина, нардепы, Слуга народа
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