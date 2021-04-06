Вакцина от COVID-19, которая заменит CoviShield: когда в Украину прибудет корейская AstraZeneca-SKBio

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Министерстве здравоохранения рассказали, какой вакциной от COVID-19 могут получить вторую прививку те, кому уже сделали первый укол AstraZeneca/CoviShield, сообщает УНН.

Детали

Экспорт вакцины AstraZeneca/CoviShield временно приостановлен индийским правительством для обеспечения внутреннего спроса. И если ситуация в ближайшее время не изменится, то те, кто привился первый раз индийской CoviShield, второй укол получат идентичной, но корейской вакциной AstraZeneca-SKBio.

По информации Минздрава, в апреле в рамках глобальной инициативы COVAX ожидается 360 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBi, которую производят по лицензии AstraZeneca в Южной Корее. Она абсолютно идентична по составу и технологии изготовления с вакциной CoviShield, которую производят в Индии так же - по лицензии AstraZeneca, но на корейской площадке.

Как отмечают в Министерстве здравоохранения, все вакцины AstraZeneca против COVID-19, независимо от страны производства, являются взаимозаменяемыми. Людям, которым сделали первую прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield, изготовленной индийским Институтом сыворотки крови, можно делать вторую прививку вакциной AstraZeneca, произведенной на других производственных площадках.

В то же время эксперты Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики предупреждают, что вакцины разных типов и созданные различными компаниями не являются взаимозаменяемыми. То есть людей, которые получили первую дозу векторной вакцины AstraZeneca/Covishield, нельзя прививать второй дозой вакцины другого типа, например мРНК-вакциной от Pfizer-Biontech или инактивированной вакциной CoronaVac/Sinovac.

CoviShield в Украине

Вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

С начала прививочной кампании привито 304 680 человек. По состоянию на 5 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 413 561 человек.

Из публичных лиц первым вакцинировался министр здравоохранения Максим Степанов. За ним были Президент Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко. К тому же вакциной Covishield/AstraZeneca привился духовный лидер последователей буддизма Далай-лама и его окружение.