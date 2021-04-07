Новости: Политика
7 апреля 2021, 01:14 • Златослава Максымук • 8265
Зеленский назначил представителя Украины при Отделении ООН
Евгения Филипенко
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении представителя Украины при Отделении ООН. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.
Детали
В указе от 6 апреля говорится о назначении Евгении Филипенко Постоянным представителем Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
Филипенко к переходу на работу в Женеву возглавляла департамент международных организаций МИД.
Напомним
Владимир Зеленский уволил послов Украины в 7 государствах.
Источник: УНН
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