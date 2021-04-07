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Зеленский назначил представителя Украины при Отделении ООН

Зеленский назначил представителя Украины при Отделении ООН

Евгения Филипенко

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении представителя Украины при Отделении ООН. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

Детали

В указе от 6 апреля говорится о назначении Евгении Филипенко Постоянным представителем Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Филипенко к переходу на работу в Женеву возглавляла департамент международных организаций МИД.

Напомним

Владимир Зеленский уволил послов Украины в 7 государствах.

Источник: УНН
Теги: ООН, назначения, Владимир Зеленский
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