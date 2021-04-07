Австрийская газета назвала войну в Украине "гражданской": реакция посла

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Австрийская газета Der Standard в одной из своих статей назвала вооруженный конфликт на Донбассе “гражданской войной”. Свое возмущение выразил посол Украины в Австрии Александр Щерба в Twitter, пишет УНН.

Детали

Материал газеты Der Standard называется “Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война”, что возмутило посла Украины в Австрии Александра Щерба. Поэтому он поинтересовался, предоставит газета возможность обсуждения этой ситуации, или выскажет только одну точку зрения.

Цитата

“Украинская земля. Российские флаги, солдаты и оружие — с одной стороны, украинские — с другой. Но это не оккупация, а „гражданская война“ для Der Standard”, - написал Щерба.

1 / Ukrainisches Land. Russische Fahnen, Soldaten, Waffen auf einer Seite. Ukrainische auf der anderen.

Keine Okkupation, sondern ein “Bürgerkrieg” für @derStandardat . https://t.co/FkdKXWtJW7 — olexander scherba (@olex_scherba) April 6, 2021

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал эскалацию конфликта на Востоке наиболее масштабной и назвал причины.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады на прошлой неделе сообщил , что вдоль государственной границы Украины расположились 28 батальонных тактических групп ВС России.



Хомчак предупредил, что в целом “ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства”.

Ранее обеспокоенность в связи с сосредоточением российский сил у границ Украины выразили Германия и Франция.