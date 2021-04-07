Транспортная стратегия Украины и развитие крымскотатарского языка: повестка дня Кабмина

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 7 апреля, планирует, в частности, утвердить план мероприятий по реализации Национальной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года и принять концепцию развития крымскотатарского языка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на повестку дня правительства.

Детали

В целом на повестке дня Кабмина ряд вопросов.

Так, правительство планирует рассмотреть проекты распоряжений Кабмина об утверждении плана мероприятий по реализации Национальной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года, об одобрении Концепции развития крымскотатарского языка, об утверждении финансового плана государственного предприятия "Энергорынок" на 2021 год и об изменении состава рабочей группы по вопросам проектирования, строительства и эксплуатации большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева.

Также правительство, как ожидается, рассмотрит проекты постановлений Кабмина об утверждении положения о социальном проекте "Активные парки - локации здоровой Украины" и об утверждении соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Сент-Винсент и Гренадин о взаимной отмене визовых требований.

Кроме того, правительство планирует рассмотреть проекты указов Президента Украины о назначении пожизненных государственных стипендий выдающимся деятелям науки и о назначении стипендий Президента Украины для молодых мастеров народного искусства на 2021 год.

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Кабинет министров Украины планирует на ближайшем заседании принять все необходимые документы для регистрации в приложении "Дія" на выплату 8000 гривен физическим лицам-предпринимателям.