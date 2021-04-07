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США поддерживают политику "открытых дверей" НАТО: Госдеп о заявлении Зеленского

США поддерживают политику "открытых дверей" НАТО: Госдеп о заявлении Зеленского

КИЕВ. 7 апреля. УНН. США выступают за политику “открытых дверей” НАТО в отношении стран желающих вступить в альянс и поддерживают реформы, которые проводит Украина. Так представитель Государственного Департамента США Нед Прайс прокомментировал последнее заявление Президента Украины Владимира Зеленского о необходимости вступления в НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

Цитата

“Мы, безусловно, поддерживаем все реформы, которые Украина проводит во всех областях... Опять же, мы полностью поддерживаем и подтверждаем политику открытых дверей НАТО, и мы по-прежнему надеемся на тесное сотрудничество с Украиной по всем проводимым реформам”, — сказал Прайс.

Он добавил, что страны-кандидаты, желающие вступить в НАТО должны соответствовать стандартам организации для членства.

“С этой целью мы продолжаем призывать правительство Украины к осуществлению глубоких, всеобъемлющих и своевременных реформ, необходимых для построения более стабильной, демократической, процветающей и свободной страны. Мы поддерживаем усилия Украины по продвижению верховенства закона. Мы поддерживаем реформы и экономический рост, и мы, конечно же, продолжаем поддерживать нашего партнера Украину в борьбе с российской агрессией”, — рассказал Прайс.

Добавим, Президент Украины Зеленский призвал НАТО поддержать его страну на пути к членству.

Справка

12 июня 2020 года Украина получила статус партнера с расширенными возможностями НАТО.

Ближайшей целью страны теперь является получение Плана действий по членству в НАТО, заявил Президент Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью на Донбассе и отметил, что получение Украиной Плана действий по членству станет настоящим сигналом для РФ, поможет закончить войну на Донбассе.

Источник: УНН
Теги: США, НАТО, Украина, Госдеп
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