Вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости - Шмыгаль

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Адаптивный карантин работает в Украине эффективно и вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости. Об этом во время заседания правительства в среду заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

Детали

По словам Шмыгаля, по некоторым регионам с введением "красного уровня" эпидопасности и ответственной работы местных органов власти наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавируса, фиксируется уменьшение количества больных и снижение нагрузки на больницы.

Если такая динамика будет сохраняться в дальнейшем, то возможно возвращение таких регионов в "оранжевую" зону, отметил Премьер.

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"Это в очередной раз показывает, что адаптивный карантин работает и вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости", - заявил глава правительства.

При этом он добавил, что ситуация в большинстве регионов все же остается "напряженной".

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 1,784 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост за 6 апреля, - 15,4 тысячи, рост по сравнению с предыдущим днем.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вопрос введения чрезвычайного положения или комендантского часа пока не рассматривается.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее отметил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в разных регионах Украины, не исключено, что придется "закрыть всю страну".