Государство пренебрегает интересами маленького фермера - эксперт

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Политолог Владимир Цыбулько в комментарии УНН объяснил, почему в Украине сейчас на государственном уровне почти не поддерживают маленькие фермерские хозяйства и предпочитают большим агрокорпорации.

Детали

Так, Цыбулько объясняет, что такая ситуация с пренебрежением интересов маленьких хозяйств была не всегда.

"Раньше были целевые программы в государстве, например, поддержка виноградарства и садоводства. Это как раз небольшие фермерские хозяйства. В последнее время государство поддерживало только экспортных фермеров, поэтому крупные зерновики и агрокорпорации получали привилегии и это искажало полностью конкурентную среду в аграрной сфере", - считает политолог.

Кроме этого, большую роль в продвижении интересов крупных агропроизводителей играет политический лоббизм, а также отсутствие системной поддержки маленького фермера среди парламентариев.

"Почему так? Да потому что крупные производители аграрные занимаются лоббизмом, они вкладывают в политику деньги, ведут своих депутатов в парламент, парламент выдвигает своих министров. А министры отстаивают их интересы. Это типичные лоббистские механизмы. В парламенте может единицы искренне за тех фермеров переживают", - подчеркнул Цыбулько.

Дополнение

Со своей стороны член аграрного комитета и народный депутат Вадим Ивченко, который активно выступает за поддержку украинских фермеров, считает, что государство должно предоставлять им широкий доступ к существующим в мире инновациям. Именно таким образом можно повысить качество продукции и возможности сельхозтоваропроизводителя.

"Важно небольшим сельхозпроизводителям предоставлять возможность за небольшие деньги или даже бесплатно получать инновации, которые уже есть в мире: холодильное оборудование, мини-экспресс-лаборатории, доильные аппараты, чтобы они спокойно в своих домохозяйствах могли заниматься и животноводством также. Для этого нужна еще и бесплатная регистрация животных как поддержка от государства, возможность покупать комбикорм по нормальной цене, доступ к быстрой ветеринарии. Это все может вводить государство с помощью разумной аграрной политики. Но, к сожалению, лоббисты делают свое, а невежды в политике им подыгрывают", - считает нардеп Ивченко.