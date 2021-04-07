Федоров сообщил, на какую сумму украинские чиновники задекларировали биткоинов

КИЕВ. 7 апреля. УНН. 652 украинских чиновника задекларировали 46 351 биткоинов на сумму 75 млрд гривен. Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале, передает УНН.

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“В этом году 652 украинских чиновника задекларировали 46 351 биткоинов на 75 млрд грн. Или они их нафантазировали, чтобы потом оправдать свой кеш и отбелить деньги, или прогрессивных и дальновидных инвесторов у нас больше, чем мы думали”, — говорится в сообщении министра.

Напомним

С начала года биткоин несколько раз устанавливал мировой рекорд: в марте цена криптовалюты выросла до 61,5 тысяч долларов. За год цена биткоина выросла на 120,2% от минимума.



Справка

Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Криптовалюта не имеет купюр, ее невозможно потрогать, так как она полностью основана на криптографических методах. Ее важнейший принцип — полная децентрализация, у нее нет центрального администратора, она не подчиняется финансовым регуляторам и банкам.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткоинов произошел в последние годы.