Минздрав планирует охватить прививками от ковида 70% населения до конца года: это почти 6 млн прививок в месяц
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В соответствии с Национальным планом вакцинации, Министерство здравоохранения до конца 2021 года планирует охватить прививками от коронавируса 70% взрослого населения. Для этого необходимо проводить 6 млн прививок в месяц, или 270 тыс. прививок в сутки. Об этом на заседании правительства сообщил министр здравоохранения Украины максим Степанов, передает корреспондент УНН.
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"В проекте национального плана (вакцинации - ред.) мы предлагаем определить минимальное количество прививок, которое должна проводить наша медицинская система, чтобы охватить 70% населения до конца года. Это почти 6 млн прививок в месяц, или 270 тыс. прививок в сутки без выходных", - сказал министр.
Детали
По словам Степанова, медицинская система Украины в состоянии обеспечить такое количество прививок.
"Но только в одном случае - когда к этому процессу будут привлечены все уровни государственного управления, в частности главы ОГА и руководители органов местного самоуправления. Министерство самостоятельно, в ручном режиме не в состоянии управлять такой сетью пунктов прививки, а это тысячи пунктов прививки, которые расположены по всей территории", - добавил он.
Дополнение
Степанов заявлял, что в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинировано в течение 2021 года.
Ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что рассчитывают делать от 5 до 7 млн прививок от COVID-19 в месяц.
По данным Bloomberg, Украине понадобится 10 лет, чтобы привить 75% населения.
В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).