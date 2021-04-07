Минздрав планирует охватить прививками от ковида 70% населения до конца года: это почти 6 млн прививок в месяц

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В соответствии с Национальным планом вакцинации, Министерство здравоохранения до конца 2021 года планирует охватить прививками от коронавируса 70% взрослого населения. Для этого необходимо проводить 6 млн прививок в месяц, или 270 тыс. прививок в сутки. Об этом на заседании правительства сообщил министр здравоохранения Украины максим Степанов, передает корреспондент УНН.

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"В проекте национального плана (вакцинации - ред.) мы предлагаем определить минимальное количество прививок, которое должна проводить наша медицинская система, чтобы охватить 70% населения до конца года. Это почти 6 млн прививок в месяц, или 270 тыс. прививок в сутки без выходных", - сказал министр.

Детали

По словам Степанова, медицинская система Украины в состоянии обеспечить такое количество прививок.

"Но только в одном случае - когда к этому процессу будут привлечены все уровни государственного управления, в частности главы ОГА и руководители органов местного самоуправления. Министерство самостоятельно, в ручном режиме не в состоянии управлять такой сетью пунктов прививки, а это тысячи пунктов прививки, которые расположены по всей территории", - добавил он.

Дополнение

Степанов заявлял, что в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинировано в течение 2021 года.

Ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что рассчитывают делать от 5 до 7 млн прививок от COVID-19 в месяц.

По данным Bloomberg, Украине понадобится 10 лет, чтобы привить 75% населения.

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).