КСУ признал неконституционным уменьшение пенсий для чернобыльцев

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Конституционный Суд признал неконституционным уменьшение минимального размера пенсий для чернобыльцев. Об этом в своем Telegram-канале сообщила народный депутат и заместитель главы комитета, глава подкомитета по вопросам политической реформы и конституционного права Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Ольга Совгиря, информирует УНН.

Цитата:

"Конституционный Суд (Второй сенат) сегодня принял первое с начала конституционного кризиса решение по конституционной жалобе относительно неконституционности отдельных положений Закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", - написала Совгиря.

Детали

По ее словам, согласно указанному Закону с 2015 года была изменена методика определения размера пенсий, которые назначались по этому Закону.

"В конституционной жалобе утверждалось, что таким образом был существенно уменьшен гарантированный государством минимальный размер пенсий, что свидетельствует о нарушении обязательств государства по обеспечению социальной защиты заявителей. Конституционный Суд согласился с позицией жалобщиков. Конституционная жалоба находилась на рассмотрении КСУ с сентября 2018 года" , - отметила Совгиря.

Дополнение

Социальная инициатива по сбору средств для ветеранов-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС подверглась осуждению в соцсетях по заказу лиц, заинтересованных в дискредитации руководства ГСЧС.



Как известно, эту акцию инициировала "Украинская ассоциация "Чернобыль" органов и войск МВД", при поддержке МВД Украины, а также организация "Пожарные Чернобыля", в которую в том числе входят вдовы, матери погибших ликвидаторов, дети пожарных и ветераны-ликвидаторы, принимавшие непосредственное участие в ликвидации последствий. Вместе с тем, в соцсетях начались точечные "вбросы" о том, что якобы сотрудников ГСЧС заставляют писать заявления о перечислении однодневной зарплаты на эту акцию.