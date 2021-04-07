Кремль о сосредоточении войск у границ Украины: они будут находиться там столько, сколько нужно

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Вооруженные силы РФ находятся “в тех районах страны, где это необходимо, и будут располагаться там, пока руководство считает это целесообразным”. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о размещении ВС РФ у границ Украины, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Цитата

“Российские Вооруженные силы находятся там на территории Российской Федерации, где это признано необходимым и целесообразным. И будут находиться там так долго, насколько это будет признано целесообразным нашим военным руководством и Верховным главнокомандующим”, — сказал представитель Кремля.

Детали

Песков не стал отвечать на вопрос, будут ли возвращаться российские войска из районов вблизи границы с Украиной в места постоянной дислокации, поскольку не обладает точной информацией “относительно планов дислокации и передислокации войск”.

При этом Песков в очередной раз заверил, что “Россия никому не угрожала и не угрожает и ни для кого не представляет угрозы”. Ранее представитель Кремля уже неоднократно говорил, что российская армия “передвигается по территории страны для обеспечения надежной безопасности РФ”. Он также обращал внимание на то, что вдоль рубежей России идет якобы “повышенная активность вооруженных сил других стран”.

Контекст

Во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Также накануне в Кремле заявили, что Украина якобы “лишь усугубит внутриукраинский кризис” решением вступить в НАТО, также Москва думает о этом вопросе, как о “неприемлимом” для жителей восточной части Украины.