Жмак неудачно попытался восстановиться в должности руководителя "Укрзализныци"

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Хозяйственный суд Киева отказал Владимиру Жмаку в удовлетворении иска о восстановлении в должности главы правления "Укрзализныци", сообщает УНН со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

Жмак просил суд:

признать противоправным и отменить распоряжение КМУ об увольнении с должности главы правления "Укрзализныци";

запретить КМУ принимать решения об избрании и назначении какого-либо другого лица главой правления или исполняющим обязанности главы правления "Укрзализныци";

запретить Наблюдательному совету УЗ проводить отбор кандидатов на должность главы правления УЗ, заключать контракт по выполнению обязанностей главы правления УЗ с любым другим лицом.

Рассмотрев материалы дела, суд отказал Жмаку в удовлетворении иска, указав на его необоснованность.

"Указанные заявителем меры обеспечения иска не смогут обеспечить эффективную защиту и восстановление нарушенных прав истца в контексте заявленного истцом способа защиты", - говорится в постановлении суда.

Дополнение

17 марта Кабмин уволил Владимира Жмака с должности главы правления "Укрзализныци". На эту должность он был назначен в августе прошлого года. Его первым кадровым решением было назначение директором по коммерческой работе "Укрзализныци" Иракли Эзугбая, бывшего руководителя железной дороги Грузии. Оба сотрудничали с Михаилом Саакашвили.

Убытки "Укрзализныци" за прошлый год достигли 12 млрд грн, 7 млрд грн из которых - на грузовых перевозках, в частности из-за решения Эзугбая снизить соответствующие тарифы "Укрзализныци". Он объяснил это условиями рынка, однако решение на самом деле он мог принять в условиях конфликта интересов - в пользу компании "Дженерал контейнер сервисес", которой владел до назначения в "Укрзализныцю" и которая занимается грузовыми железнодорожными перевозками. Основателем "Дженерал контейнер сервисес" является также компания "Рисоил", в прошлом году получившая в управление херсонский порт по договору концессии. Поэтому, вагоны "Укрзализныци" могли по сниженной цене обеспечивать перевозки товара в херсонский порт "Рисоил".

В убытках "Укрзализныци" и последствиях "тарифов Эзугбая" сейчас разбирается Временная следственная комиссия, потому как НАБУ с этим не справилось, несмотря на подписанный меморандум. Некоторые СМИ объясняют такое бездействие НАБУ связями Михаила Саакашвили с первым заместителем НАБУ Гизо Углавой. Подробно здесь.

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