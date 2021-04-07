ООС: зафиксировано четыре обстрелы с позиций боевиков

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В течение текущих суток в районе проведена операция Объединенных сил на Донбассе боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Цитата:

"Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. С начала суток было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре.

Детали

Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В частности, недалеко от поселка Опытное, российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, а у населенных пунктов Гнутово, Широкино и Водяное, что на Приазовье, враг использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Как отметили в пресс-центре, боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 9 гектаров территории и передали на уничтожение 104 взрывоопасных предмета.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

6 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня.