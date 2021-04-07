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Чиновники НКРЭКУ выписали себе премии до 250 тысяч гривен

Чиновники НКРЭКУ выписали себе премии до 250 тысяч гривен

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Члены Национальной тарифной комиссии НКРЭКУ приняли решение премировать себя по итогам 1 квартала 2021 года в размере 50% должностного оклада, что согласно их декларациям, составляет от 200 до 250 тыс грн каждому. Соответствующее решение комиссия приняла единогласно, об этом свидетельствует трансляция заседания на официальном канале в YouTube, сообщает УНН.

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"По некоторым вопросам оплаты труда: делаем аналогично с предыдущим кварталом", - сообщил председатель комиссии Валерий Тарасюк.

Детали

За 4 квартал 2020 года премия была утверждена в размере 50%. Такое решение закреплено постановлением НКРЭКП №2490 от 16 декабря 2020 года.

В обосновании выплаты новых премий за 1 квартал 2021 года говорится, что они необходимы для "стимулирования высокоинтеллектуального труда, повышение его эффективности, качества и заинтересованности в достижении результатов".

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Источник: УНН
Теги: НКРЭКУ, премии
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