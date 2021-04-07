Рада на следующей неделе вернется к земельному вопросу и проведет два внеочередных заседания - нардеп

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Верховная Рада на следующей неделе вернется к рассмотрению земельного законопроекта № 2194, а также проведет два внеочередных заседания. Об этом сообщила депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина в своем Telegram-канале, передает УНН.

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"Всю следующую неделю Верховная Рада работает в усиленном режиме! До обеда - пленарные заседания (продолжим рассматривать поправки по земельному законопроекту №2194). После обеда во вторник и четверг - внеочередные заседания. Детали о вопросах на повестке дня будут позже", - написала Гришина.

Детали

Как сообщил УНН однопартиец Гришиной Алексей Устенко, внеочередное заседание также может произойти в пятницу.

Что было раньше

На прошлых пленарных заседаниях народные депутаты рассмотрели лишь треть от внесенных поправок к законопроекту № 2194 по усовершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.



Стоит также отметить, что ранее на этой неделе партия "Голос" призвала провести внеочередное закрытое заседание Верховной Рады, чтобы заслушать доклады Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Руслана Хомчака и министра здравоохранения Максима Степанова.



