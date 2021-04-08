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В Офисе Президента прогнозируют рост ВВП в 2021 году более чем на 4%

В Офисе Президента прогнозируют рост ВВП в 2021 году более чем на 4%

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Советник Президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко ожидает, что в 2021 году рост ВВП будет более чем 4%. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт Офиса президента.

Цитата

“В госбюджете заложено 4,2-4,3% реального роста. А Президент Зеленский говорит о необходимости выхода на рост от 5% в год. Потому что именно такой рост позволяет эффективно бороться с бедностью”, — сказал Устенко в эфире 24 канала.

По словам советника Президента, это меньше, чем заложено в государственном бюджете на 2021.

Детали

Устенко отметил, что рост ВВП Украины в 2021 году возможно благодаря повышению внутреннего потребления домохозяйств за увеличения минимальной и средней заработной платы. Кредитный ресурс станет доступным, в том числе благодаря программе доступного кредитования “5-7-9%”, ипотечному кредитованию и уменьшению учетной ставки НБУ. Кроме того, положительный эффект для экономики дадут инвестиции, дополнительные расходы государственного бюджета и улучшения мировой конъюнктуры.

“Поэтому 4% — это базовый прогноз. Но мы ожидаем, что этот рост (ВВП в 2021 году. — Ред.) будет больше”, — отметил советник главы государства.

Что предшествовало

Ранее Международный валютный фонд обновил прогноз по росту ВВП Украины в 2021 году — улучшив его до 4% с 3%, прогнозируемых в октябре.

Источник: УНН
Теги: экономика, Украина, ВВП, Офис президента Украины
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