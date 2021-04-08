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Эскалация на Востоке: Зеленский поехал на Донбасс

Эскалация на Востоке: Зеленский поехал на Донбасс

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на фоне обострения на востоке Украины 8 апреля начал рабочую поездку на Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает УНН.

Цитата

“Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники. Владимир Зеленский едет на Донбасс как Верховный Главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников”, — отметили в пресс-службе.

Детали

Сообщается, что Президент в ходе визита встретится с украинскими военными, которые несут службу на передовой.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которого стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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