Верещук назвала неадекватным поведение России

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук назвала неадекватным бряцание оружием России на фоне мировой пандемии, передает УНН.

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"Россия действительно организовала грандиозное бряцание оружием на весь мир, демонстрируя свою неадекватность. Неадекватность в восприятии реальности, а реальность такова, что ООН, Папа Римский, руководители церквей, религиозных организаций обращаются к лидерам государств, ко всем вменяемым руководителям с просьбой и предложением объединиться в борьбе с пандемией, прекратить бряцание оружием, прекратить конфликты, хотя бы на период борьбы с пандемией. Пустить Красный Крест, если есть оккупированные территории, помочь людям объединиться с миром в преодолении последствий. И что в это время делает Россия? Демонстрирует силу от бессилия, потому что в действительности, кого пугают танки, которые она где-то передвигает", - отметила она в эфире одного из телеканалов.

Верещук призывает не обращать внимания на манипуляционное поведение России и в то же время быть готовым дать отпор.

"Только за апрель они пытаются провести 4000 учений на разных уровнях. Да, НАТО отреагирует, Байден, Великобритания, Канада, но понимает ли сама Россия, как она выглядит в свете последних событий? Призываю всех нас не паниковать, спокойно воспринимать все, что происходит, анализировать и быть готовыми ежедневно, потому что Россия в своей неадекватности уже расписалась", - резюмировала она.

Контекст

Во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

Что было ранее

Обеспокоенность в связи с сосредоточением российских сил у границ Украины выразили Германия и Франция.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо накануне также осудил постоянное нарушение режима прекращения огня Россией на Донбассе во время телефонного разговора с Президентом Владимиром Зеленским.

Обеспокоенность по поводу ситуации выразила также Чешская Республика.

На фоне продолжающейся эскалации на востоке Украины и наращивания российских сил на границе, глава МИД Литвы 7 апреля сообщил, что страна предложит союзникам по НАТО предоставить Украине План действий по членству.