Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,89 0,0539  EUR: 33,14 0,2408 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Пасхальная корзина в этом году подорожает на 15-18% - эксперт
Пасхальная корзина в этом году подорожает на 15-18% - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5340

Верещук рассказала о работе Центров борьбы с дезинформацией

Верещук рассказала о работе Центров борьбы с дезинформацией

Ирина Верещук

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов рассказала о межведомственной платформе для функционирования Центров борьбы с дезинформацией, передает УНН.

Цитата:

"Следующим шагом будет создание межведомственной платформы, которая собственно и будет в себя включать министерства, которые будут между собой консолидировать направления работы по способности Украины гибридному противодействию. Дезинформация - лишь один из инструментов, который параллельно, конечно есть в каждом гибридном проявлении", - прокомментировала она.

Детали

Верещук добавляет, что осталось несколько подготовительных процессов и Центр по борьбе с дезинформацией начнет свою работу.

"Здесь вопрос только во времени. И средства, и люди, и специалисты, и разведсообщества будут привлечены, и межведомственная платформа будет работать", - резюмировала она.

Дополнение

Ранее Верещук заявила, что антивакцинальную кампанию в Украине спровоцировала Россия.

Источник: УНН
Теги: Украина, нардепы, Слуга народа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.