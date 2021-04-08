Верещук рассказала о работе Центров борьбы с дезинформацией

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов рассказала о межведомственной платформе для функционирования Центров борьбы с дезинформацией, передает УНН.

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"Следующим шагом будет создание межведомственной платформы, которая собственно и будет в себя включать министерства, которые будут между собой консолидировать направления работы по способности Украины гибридному противодействию. Дезинформация - лишь один из инструментов, который параллельно, конечно есть в каждом гибридном проявлении", - прокомментировала она.

Детали

Верещук добавляет, что осталось несколько подготовительных процессов и Центр по борьбе с дезинформацией начнет свою работу.

"Здесь вопрос только во времени. И средства, и люди, и специалисты, и разведсообщества будут привлечены, и межведомственная платформа будет работать", - резюмировала она.

Дополнение

Ранее Верещук заявила, что антивакцинальную кампанию в Украине спровоцировала Россия.