Эксперты обнаружили полевой лагерь российских военных у границы с Украиной

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Россия на границе с Украиной в Воронежской области развернула новый полевой лагерь. К такому выводу пришла расследовательская группа Conflict Intelligence Team, проанализировав видео движения российской техники из социальных сетей и сервиса отслеживания вагонов gdevagon, передает УНН.

Цитата

“Концентрация российских сил в Воронежской области вызывает опасения в первую очередь потому, что ее невозможно объяснить не только учениями, но даже приготовлениями к украинскому наступлению, которое продолжают предсказывать в „республиках“ Донбасса. Как мы уже отмечали в нашем обзоре для The Insider, Воронежская область граничит не с „ЛНР “ или „ДНР“, а с подконтрольной Украине территорией. Невозможно представить, чтобы украинские войска начали наступление через российскую границу, а для ввода войск на Донбасс для поддержки сепаратистских формирований логичнее было бы размещать их в Ростовской области. Поэтому очевидно, что диспозиция российских сил как минимум в Воронежской области носит скорее наступательный, чем оборонительный характер”, — говорится в опубликованном расследовании.

Детали

По данным расследователей, места съемки видео российских колонн и конечные пункты эшелонов с техникой, помимо Крыма, чаще всего находятся в Воронежской области, граничащий с северной частью Луганской области.

Расследователи на основе анализа видеоматериалов пришли к выводу, что российские силы концентрируются в полевом лагере к югу от Воронежа (порядка 250 километров езды от границы с Харьковской и подконтрольной Луганской областями Украины), а также, возможно, к югу от Острогожска (около 150 километров от границы).

Также сообщается, что Bellingcat и команда видеорасследований The New York Times получили в распоряжение спутниковые снимки лагеря на полигоне “Погоново” к югу от Воронежа. Исследователь Bellingcat Эрик Толер опубликовал сравнение снимков Planet, где видно, что палатки появились на полигоне в конце марта — начале апреля.

Кристиан Триберт из The New York Times выложил снимки в высоком разрешении, на котором видны сотни единиц военной техники.

A new Russian Army camp was set up in the Voronezh region bordering Ukraine, @CITeam_en reports. High-resolution satellite imagery obtained by Visual Investigations indeed reveals hundreds of military vehicles at recently formed staging areas. : @Maxar https://t.co/GW2p4dcxhy pic.twitter.com/GlW9u9Xb4Q