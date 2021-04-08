В ОП говорят, вопрос о втором сроке Зеленского еще не решен

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский еще окончательно не определился, будет ли участвовать в следующих презедентських выборах. Об этом рассказал в интервью НВ заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.

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"Этот вопрос вообще не решен. Можно сказать, он немного накручен средствами массовой информации, какими-то конспиративными мыслями в телеграмм-каналах. Решение будет принимать лично президент. Когда он его примет, я думаю, что он скажет не только своей команде, но и вообще населению Украины", - отметил Тимошенко.

Что было ранее

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в марте заявлял, что одноименная партия будет просить Президента Украины Владимира Зеленского идти на второй срок.

Ранее пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель заявляла, что Зеленский еще не принял решение, будет ли он баллотироваться на второй срок.

Как сообщал УНН, по результатам опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного 26-28 марта, рейтинг доверия к политикам в Украине возглавляет Президент Владимир Зеленский, ему доверяют 46% опрошенных, не доверяют - 51%.