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В оккупированном Крыму российская компания начала поиск пресной воды

В оккупированном Крыму российская компания начала поиск пресной воды

Евгений Кабанов

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Российская компания приступила к разведке запасов пресной воды под Азовским морем. Такое заявление сделал подконтрольный России вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Цитата

"На сегодняшний день ведется одной из ведущих компаний РФ разведка Азовского моря с точки зрения определения подводного бассейна пресной воды и возможности ее применения для бытовых нужд", - сообщил он.

Детали

Так, по словам Кабанова, благодаря предпринимаемым мерам ситуация с поставками воды на полуострове должна улучшиться в 2022 году.

Кроме того, подконтрольный России Кабанов сообщил, что ведется разведка для бурения новых водных скважин в Симферопольском и Бахчисарайском районах.

Что было раньше

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос с водоснабжением временно оккупированного Крыма будет решен, но не уточнял как.

Также УНН сообщал, что милитаризация и перенаселение Крыма приводят к уничтожению водных ресурсов.

Источник: УНН
Теги: Россия, вода, Крым, водоснабжение
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