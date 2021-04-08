Президент ПА НАТО назвал “безрассудным и безответственным” наращивание военной мощи РФ на границах Украины и в Крыму

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Парламентская ассамблея НАТО твердо поддерживает независимость и териториальную целостность Украины на фоне наращивание российской военной мощи на украинских границах, продолжит использовать все имеющиеся средства для поддержки парламента нашей страны. Об этом говорится в заявлении президента ПА НАТО Джеральда Коннолли, передает УНН.

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“Наращивание российской военной мощи на границах Украины и в оккупированном Крыму является безрассудным и безответственным. Мы твердо стоим на стороне Украины в поддержке ее независимости, территориальной целостности и демократии”, — говорится в заявлении.

Детали

По словам Коннолли, быстрое наращивание военной мощи Россией является последним проявлением “все более враждебного поведения Кремля на международном уровне, что также проявляется в увеличении количества нарушений режима прекращения огня со стороны российских прокси на Донбассе, активизации деятельности российских военных самолетов вблизи воздушного пространства НАТО и усиление военного присутствия в Арктике”.

“Союзники по НАТО должны продолжать укреплять нашу обороноспособность и потенциал сдерживания и повышать цену за балансирование Россией на гране войны и нарушения прав человека. Мы также должны быть предельно ясными: мы никогда не признаем незаконную оккупацию и аннексию Крыма и продолжим осуждать агрессию России на Донбассе”, — заявил глава ПА НАТО.

Он заверил, что Парламентская ассамблея продолжит использовать все имеющиеся средства, в том числе через Межпарламентский совет Украина-НАТО, а также новую неформальную группу поддержки по Крыму, для поддержки украинского парламента в его усилиях по консолидации украинской демократии, достижению евроатлантической интеграции и восстановлению полного суверенитета всей территории Украины.

Что было ранее

Отметим, что накануне Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Военного комитета НАТО Стюартом Пичем, который посетил Киев.