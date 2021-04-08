Президент посетил позиции украинских войск на Донбассе: детали

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Находясь с рабочей поездкой на Донбассе, Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции на переднем крае обороны, где зафиксировано наибольшее количество нарушений режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Детали

Глава государства пообщался с военнослужащими, которые служат на боевых позициях. Защитники рассказали Президенту о ситуации на фронте.

"Благодарю вас за то, что сохраняете спокойствие людей и защищаете нашу землю. Вы являетесь настоящим примером героизма и самоотверженности. Мы помним каждого воина, погибшего, защищая наше государство", - сказал Президент.

Присутствующие почтили минутой молчания память военных, погибших в боях за суверенитет и независимость Украины.

Добавим

Глава государства вручил украинским защитникам государственные награды и ценные подарки.

Владимир Зеленский пообедал вместе с военнослужащими в солдатской столовой. Президент отметил высокое качество блюд, которыми кормят военных.

Ранее

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский на фоне обострения на востоке Украины 8 апреля начал рабочую поездку на Донбасс.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которой стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.