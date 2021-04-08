ООС: боевики 11 раз открывали огонь, есть погибший

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, в частности обстреляв объекты гражданской инфраструктуры, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

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"С начала этих суток зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 9 по позициям украинских защитников и 2 обстрела гражданской инфраструктуры", - сообщили в пресс-центре.

Детали

Так, недалеко от населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, враг открывал огонь из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Широкино враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а у поселка Невельское - со станковых противотанковых гранатометов.

В районе населенного пункта Водяное противник дважды совершил артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.

Как отметили в пресс-центре, в результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

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Также сообщается, что российско-оккупационные войска продолжают военные учения на полигонах и обучение наемников для проведения вооруженных провокаций и возможной эскалации конфликта.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 37 взрывоопасных предметов.

"Еще раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

7 апреля было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.