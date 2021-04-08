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В Киевсовете ответили Офису Зеленского на критику за печать спецпропусков

В Киевсовете ответили Офису Зеленского на критику за печать спецпропусков

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко предложил перевести органы центральной власти на дистанционную работу и вернуть полученные ими 81 тыс. специальных пропусков. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.

Так, Бондаренко прокомментировал информацию Офиса Президента, что якобы столичная городская власть не обеспечила достаточное количество спецпропусков на общественный транспорт.

Цитата:

"Я бы предложил центральным органам исполнительной власти вернуть 81 тыс. спецпропусков, которые ими получены. Я считаю, за эти 81 тыс. мы точно обеспечим всех медицинских работников. А центральные органы исполнительной власти, пожалуй, есть смысл перевести на дистанционную работу и прислушиваться к тем рекомендациям, которые дает Минздрав, если они не прислушиваются к рекомендациям местных властей", - сказал Бондаренко.

Что было раньше

В Офисе Президента Украин считают недопустимой ситуацию с обеспечением спецпропусками всех работников предприятий критической инфраструктуры в Киеве.

В Киеве с 5 апреля введены строгие карантинные ограничения, которые коснутся и работы общественного транспорта.

Ограничения, которые будут действовать как минимум до 16 апреля, коснутся работы всего общественного транспорта, как наземного так и подземного.

Попасть в транспорт можно только по спецпропускам, которые смогут получить работники предприятий критической инфраструктуры.

В то же время в соцсетях появились сообщения о том, что не все медики смогли вовремя получить пропуска, а потому в общественный транспорт их не пустила полиция.

Мэр Киева Виталий Кличко 7 апреля сообщил, что департамент транспортной инфраструктуры КГГА выдал уже почти 500 тысяч спецпропусков на проезд в общественном транспорте столицы.

Напомним, более 360 народным депутатам Верховной Рады Украины выдали спецпропуска для проезда в общественном транспорте на фоне введения таких ограничений в Киеве.

Источник: УНН
Теги: транспорт, Киевгорсовет, пропуск, Офис президента Украины
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