На радио каждая вторая песня звучит на украинском

КИЕВ. 8 апреля. УНН. На половине радиостанций передачи ведутся на государственном языке на 100 процентов, а каждая вторая песня в радиоэфире звучит на украинском. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Цитата:

"Мониторинг Национального совета проводился круглосуточно в течение марта. В эфире радиостанций проверялись объем песен на украинском языке, который в соответствии с требованиями частей 2, 3 и 5 статьи 9 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" должен составлять ≥35% суточного вещания, суточная доля ведения передач на государственном языке и объем песен на официальных языках Европейского Союза, которые квотой предусмотрены ≥60%. По результатам мониторинга вещания можно констатировать, что в марте каждая из 15 общенациональных радиостанций выполнила определенные законом нормы", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по сравнению с предыдущим месяцем, февралем, суточный объем ведения передач вырос аж у семи вещателей - "Ретро", "Мелодия", "Наше радио", "Kiss FM", "Пятница", "Шансон", "Радио НВ". В частности, больше всего, на 25%, у радио "Мелодия" и на 20% у "Наше радио".

Так, в марте перечень топ-вещателей со 100-процентным объемом ведения передач на государственном языке насчитывает уже восемь радиостанций и, стоит заметить, это самое большое количество за последние отчетные месяцы. В то же время у трех радиостанций зафиксировано уменьшение этого показателя - в эфире "Перец ФМ" и "Русское радио - Украина" передачи реже велись на украинском на 9%, у "Hit FM" на 22%. Однако и в этих изменениях со знаком "минус" можно отметить положительную тенденцию, поскольку еще в феврале количество вещателей, у которых фиксировалось уменьшение объема украинского языка, было больше и значительно преобладало над теми, у кого он рос.

"Песни только на украинском языке звучали, как и в предыдущем месяце, в эфире "Краина ФМ", "Украинское радио" и "Радио "Культура". В общем шесть радиостанций в марте увеличили объем песен на украинском языке в пределах 1 - 3%, среди них - "Радио Проминь", "Радио НВ", "Перец ФМ", "Люкс ФМ", "Наше радио", "Kiss FM". В эфире "Шансон" наоборот можно было реже слышать украиноязычные песни - их объем в вещании радиостанции в этом месяце упал на 2% и теперь в целом составляет 39%. Таким образом, вещатель оказался близким к предельной границе установленной законом квоты ≥35%", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания непродуктивно использовал треть выделенных ему средств - почти 97 млн грн.



Из-за незаконного посещения 23 российскими артистами оккупированного Крыма открыто уголовное производство.



