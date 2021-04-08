Обострение на Донбассе: Зеленский заявил, что с начала года погибли 26 украинских воинов

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Сегодня наблюдается обострение ситуации безопасности в районе проведения операции Объединенных сил. С начала года погибли 26 украинских воинов. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл на Донбасс, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Цитата

"Мы проезжаем по всем этим точкам, где за последний период - с 1 января - крупнейшая эскалация и наибольшее количество осложнений с режимом "тишины", наибольшее количество раненых и погибших", - отметил Владимир Зеленский, добавив, что с начала года погибли 26 украинских воинов.

Детали

В частности, глава государства побывал на позициях наших военных, что расположены в 80 метрах от противника. На этом участке фронта украинских защитников постоянно обстреливают вражеские снайперы, территорию вокруг заминировано. Вследствие обстрелов разрушено окружающую инфраструктуру.

Еще на одном участке, который посетил Президент, были убиты немало воинов за последние две недели эскалации.

"Очень сложный участок. Четверо наших военных были убиты оккупантами. Еще двое были ранены. То есть шесть человек. К сожалению, была такая ситуация, один военный, который помогал и спасал их, погиб, подорвался на мине", - рассказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что военные делают все, чтобы защищать Украинское государство и обеспечить режим прекращения огня.

Ранее

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский на фоне обострения на востоке Украины 8 апреля начал рабочую поездку на Донбасс.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которой стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.