Украина даст воду в оккупированный Крым в случае гуманитарной угрозы украинцам - Резников

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Украина может начать поставки воды в оккупированный Крым только в том случае, если международные миссии зафиксируют возможность гуманитарной угрозы украинцам, которые проживают на полуострове. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью BBC News Украина, передает УНН.

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“Цистерны, бочки, как угодно. Три КПВВ — Каланчак, Ченгар, Чаплинка, дороги есть, повезем. Обеспечим Красный крест — под их флагом, не проблема. Людей напоим. Если действительно мониторинговая миссия, международная гуманитарная миссия скажет: “Люди, надо помогать”, — заявил он.

Детали

Резников в очередной раз повторил официальную позицию Киева: “Позиция Украины очень четкая и понятная. После деоккупации Крыму — будет поставка воды как на территорию своей страны”.

Напомним

В аннексированном Крыму наблюдается сложная ситуация с запасами воды: реки обмеливаются и пересыхают, а некоторые водохранилища уже пересохли.