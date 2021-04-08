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Украина даст воду в оккупированный Крым в случае гуманитарной угрозы украинцам - Резников

Украина даст воду в оккупированный Крым в случае гуманитарной угрозы украинцам - Резников

Алексей Резников

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Украина может начать поставки воды в оккупированный Крым только в том случае, если международные миссии зафиксируют возможность гуманитарной угрозы украинцам, которые проживают на полуострове. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью BBC News Украина, передает УНН.

Цитата

“Цистерны, бочки, как угодно. Три КПВВ — Каланчак, Ченгар, Чаплинка, дороги есть, повезем. Обеспечим Красный крест — под их флагом, не проблема. Людей напоим. Если действительно мониторинговая миссия, международная гуманитарная миссия скажет: “Люди, надо помогать”, — заявил он.

Детали

Резников в очередной раз повторил официальную позицию Киева: “Позиция Украины очень четкая и понятная. После деоккупации Крыму — будет поставка воды как на территорию своей страны”.

Напомним

В аннексированном Крыму наблюдается сложная ситуация с запасами воды: реки обмеливаются и пересыхают, а некоторые водохранилища уже пересохли.

Источник: УНН
Теги: Россия, вода, Крым, Украина
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