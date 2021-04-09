В ООН призвали доноров профинансировать гуманитарную помощь Украине

КИЕВ. 9 апреля. УНН. ООН призвала доноров профинансировать в полном объеме гуманитарную помощь Украине. Накануне представитель генсека организации Стефан Дюжжарик сообщил, что из 168 млн долларов, которые ООН и гуманитарные партнеры пригласили для помощи восточным регионам Украины, пока выделено чуть более 9-ти, то есть 5,5%. Об этом пишет "Голос Америки", передает УНН.

Что известно

На пресс-конференции Дюжжарик сообщил, что недавние обстрелы повредили линию электропередач вблизи Южно-Донбасского водопровода. Это прервало водоснабжение для более миллиона человек в 50 населенных пунктах по обе стороны контактной линии.

Цитата

“Хотя повреждения линий электропередач быстро отремонтировали, мы призываем все стороны не наносить удары по критически важной инфраструктуре водоснабжения на востоке Украины ... А также призываем обеспечить безусловный доступ к (гуманитарной — прим. Ред.) помощи тем, кто в ней нуждается”, — сказал Дюжжарик.

Детали

В то же время, ныне заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован сообщил, что Украина может получить дополнительное финансирование в размере более 2 с половиной миллиарда долларов.

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Эта сумма — часть обязательства стран с наиболее мощными экономиками мира усилить ресурсы Международного валютного фонда на 650 млрд долларов, чтобы предоставить больше помощи развивающимся странам, для преодоления последствий пандемии.

Рашкован пояснил, что сначала предложение должен принять совет директоров МВФ, а страны-члены — выделить ресурсы.

Каким образом государства смогут использовать ресурсы тоже должен определить фонд. По словам Рашкована, заседание по аллокации средств может произойти летом.

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