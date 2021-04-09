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Россия сосредоточила больше войск на границе с Украиной с 2014 года - Белый дом

Россия сосредоточила больше войск на границе с Украиной с 2014 года - Белый дом

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Количество российских военнослужащих, сосредоточенных у границы с Украиной, является крупнейшей с 2014 года. Об этом в четверг, 8 апреля, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает УНН.

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“Россия сейчас сосредоточила больше войск у границы с Украиной, чем когда-либо с 2014 года”, — сказала Псаки.

По ее словам, Вашингтон все больше обеспокоен эскалацией российских действий на Востоке Украины, включая перемещением российских подразделений вблизи украинской границы. Как отметила Псаки, США обсуждают рост напряженности в регионе, в том числе с партнерами по НАТО.

Напомним

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сообщил, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге.

Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Источник: УНН
Теги: граница, США, Россия, Украина
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