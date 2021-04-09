Россия сосредоточила больше войск на границе с Украиной с 2014 года - Белый дом

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Количество российских военнослужащих, сосредоточенных у границы с Украиной, является крупнейшей с 2014 года. Об этом в четверг, 8 апреля, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает УНН.

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“Россия сейчас сосредоточила больше войск у границы с Украиной, чем когда-либо с 2014 года”, — сказала Псаки.

По ее словам, Вашингтон все больше обеспокоен эскалацией российских действий на Востоке Украины, включая перемещением российских подразделений вблизи украинской границы. Как отметила Псаки, США обсуждают рост напряженности в регионе, в том числе с партнерами по НАТО.

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