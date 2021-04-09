Президентский рейтинг Зеленского перестал существенно расти

КИЕВ. 9 апреля. УНН. На президентских выборах Владимира Зеленского готовы поддержать 24,9%. Так, рост рейтинга остановилось после повышения за март с 22,5% до 24,7%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6-7 апреля, передает УНН.

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"Президентский рейтинг возглавляет Владимир Зеленский. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 24,9% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За Петра Порошенко проголосовали бы 13,1%, Юлию Тимошенко - 12,1%. Юрия Бойко - 11,9%, Игоря Смешко поддерживают 6,8%, Владимира Гройсмана - 5,1%, Олега Ляшко - 4,9%, Дмитрия Разумкова - 4,8%, Евгения Мураева - 4,6%, Андрея Садового - 2,6%, Арсения Яценюка - 2,2%, Олега Тягнибока - 1,8%, Киру Рудык - 0,4%", - сообщается по результатам опроса.

Детали

Сообщается, что моделирование второго тура президентских выборов дало следующие результаты: Зеленский побеждает во всех возможных вариантах с ближайшими оппонентами, при этом около трети избирателей выразили неготовность прийти на выборы или затруднились с ответом.

Справка

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Дополнение

По результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 2-3 марта, Зеленского на выборах готовы были бы поддержать 22,5% украинцев, в конце февраля это число составляло 23,1%. В конце марта его поддержали бы 24,7%.