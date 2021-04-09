Янукович готов по видеосвязи свидетельствовать по делу об оккупации Крыма

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович, которого обвиняют в госизмене и узурпации власти, готов лично свидетельствовать в судебном заседании по рассмотрению кассационной жалобы на решение Оболонского районного суда Киева и Киевского апелляционного суда об аннексии Крыма в Верховном суде Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение адвоката Виталия Сердюка.

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"Виктор Янукович обратился в Верховный Суд с требованием обеспечить его личное участие путем видеоконференции в процессе по рассмотрению кассационной жалобы на решение Оболонского районного суда Киева и Киевского апелляционного суда", - говорится в сообщении.



Что было раньше

24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене - 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.



Ранее Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы защитников на приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.



2 октября прошлого года суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене экс-президента Украины Януковича.



