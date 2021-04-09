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Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти принца Филиппа

Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти принца Филиппа

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выразил сочувствие королевской семье Великобритании по поводу смерти принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Об этом пишет УНН со ссылкой на Twitter президента.

Цитата

"Глубокие соболезнования. Невосполнимые потери для британского народа. Украина скорбит вместе с Великобританией. Принц Филипп прожил большую жизнь, чтобы служить своему народу и служить примером для будущих поколений", - говорится в сообщении.

Контекст

Сегодня 9 апреля умер 99-летний герцог Эдинбургский, супруг Елизаветы II.

В марте герцогу Эдинбургскому провели успешную операцию на сердце в связи с хроническим заболеванием.

Принц был госпитализирован с момента поступления в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне 16 февраля, где он лечился от инфекции, и был выписан 16 марта.

Принц Филипп должен был в июне отпраздновать 100-летие.

Источник: УНН
Теги: Украина, Великобритания, Президент, королева, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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