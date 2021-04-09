В Молдове создали комиссию по расследованию похищения Чауса

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В парламенте Молдовы создана комиссия, которая будет расследовать обстоятельства похищения украинского судьи Николая Чауса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание NewsMaker.

Детали

Создание комиссии утвердили голосами депутатов от Партии социалистов (ПСРМ) и парламентской группы Pentru Moldova.

Комиссия будет работать 60 дней, в нее войдут девять депутатов от всех парламентских фракций.

Комиссию возглавил Александр Слусар, депутат от партии "Платформа Достоинство и правда" (DA), его заместителем назначили депутата от ПСРМ Адриана Лебединского.

Слусар предложил расследовать не только похищение Чауса, но и экстрадицию сотрудников молдавско-турецких лицеев Orizont, и случаи так называемых похищений, которые проводили приднестровские спецслужбы, но его предложение не поддержали.

Добавим

3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили судью в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.

9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Николая Чауса на получении взятки в размере 150 тыс. дол.

В сентябре того же года Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Однако Чаус сбежал из Украины. С 11 ноября 2016 года судья находился в международном розыске по линии Интерпола.