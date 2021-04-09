Суд арестовал яхту Виктора Медведчука, которая заходила в порты оккупированного Крыма

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Суд наложил арест на одно из судов, что, согласно документам, которые есть в наличии Службы безопасности Украины, принадлежит Виктору Медведчуку. Соответствующее решение принял Херсонский городской суд Херсонской области 9 апреля, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

В частности, следователи СБ Украины задокументировали неоднократное нарушение законодательства экипажем частного судна "ROMANCE 1" (порт приписки - Херсон). В том числе речь идет о заходах в порты временно аннексированного Крыма. Поэтому в рамках данного уголовного производства исследуются обстоятельства неоднократного нарушения экипажем порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

В общем следователи СБУ зафиксировали несколько десятков фактов заходов судов-нарушителей в порты и терминалы Крымского полуострова.

Добавим

На данный момент продолжается досудебное расследование по:

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ч. 1 ст. 111 (государственная измена)

ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины);

ч. 1, 2, 3 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее);

ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.

Документирование противоправной деятельности проводилось следственным управлением ГУ Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым под процессуальным руководством прокуратуры Крыма.

Напомним

В феврале СНБО по предложениям Службы безопасности ввела экономические санкции в отношении ряда физических и юридических лиц. Среди них - молдавская авиакомпания JET4U SRL и португальский JET4U LDA, которые по осуществляли полеты в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории Украины с нарушением действующего законодательства.