Зеленский 10 апреля посетит с рабочим визитом Турцию

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля посетит с рабочим визитом Турецкую Республику. Во время визита запланировано подписание ряда двусторонних документов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

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"Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля посетит с рабочим визитом Турецкую Республику. Глава государства встретится с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в сообщении.

Детали

Также сообщается, что под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Кроме того, во время визита запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Добавим, что заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24" подтвердил, что вскоре у Владимира Зеленского запланировано несколько международных визитов, в том числе и Франция.

"Да, действительно планируются визиты, несколько международных визитов планируется в ближайшее время", - сказал Тимошенко.

Дополнение

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что после остановок в Катаре, на передовой на Донбассе, а вскоре и в Турции, Президент Владимир Зеленский направляется в Париж, на встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.



