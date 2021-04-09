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ООС: боевики открывали огонь из гранатометов возле Луганского

ООС: боевики открывали огонь из гранатометов возле Луганского

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики одян раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Цитата:

"Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. С начала этих суток зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре.

Детали

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" недалеко от населенного пункта Луганское противник совершил обстрел позиций наших защитников с автоматических станковых гранатометов.

Как отметили в пресс-центре, боевых потерь среди военнослужащих, выполняющих задачи в районе Операции объединенных сил нет.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 3,46 гектара территории и передали на уничтожение 107 взрывоопасных предметов.

"Еще раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

8 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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