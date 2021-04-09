Результаты выборов на пяти участках на 87 округе признаны действительными - решение суда

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Суд отменил все постановления ОИК №87 о признании голосования на 5 участках недействительным, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПОРЫ.

Цитата

"Ивано-Франковский окружной административный суд 9 апреля признал противоправными и отменил постановление окружной избирательной комиссии №87 о признании голосования недействительным на участках №261030 (Монастырчаны) и №260028 (Микуличин). Таким образом, отменены все постановления ОИК о признании недействительным голосования на 5 избирательных участках: №261027 (г. Яремче), №260515 (с. Парище), №260025 (с. Манява), №261030 (Монастырчаны) и №260028 (Микуличин)", - говорится в сообщении.

Дополнение

По информации на сайте Центральной избирательной комиссии, на довыборах в Верховную Раду Украины на 87-м округе в Ивано-Франковской области победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.

Такие результаты появились после пересчета голосов на 20-и участках в округе.

Перед этим, сразу после дня довыборов в 87-м округе в Ивано-Франковской области, политсилы "Слуга народа" и "За будущее" каждая заявили о победе своих кандидатов - Василия Вирастюка и Александра Шевченко.

Позже, после того, как подсчет голосов на округе 30 марта "застрял" на 67%, народные депутаты от "Слуги народа" отправились в Ивано-Франковскую область выяснять ситуацию.

По данным Общественной сети ОПОРА, работа ОИК № 87 после возобновления заседания 31 марта сопровождалась неоднократными перерывами, отдельными неправовыми решениями комиссии, конфликтами между ней и кандидатом Александром Шевченко, вмешательством народных депутатов в законный ход заседания ОИК.

Накануне ОПОРА заявила о "несоблюдении в ОИО № 87 на выборах народного депутата Украины права избирателей на законное и честное установление итогов их волеизъявления".

"Процесс установления итогов голосования сопровождался чрезмерной политизацией работы членов ОИК и постоянной ротацией в ее составе на основе непубличных партийных афиляций, что негативно повлияло на способность комиссии организовано и беспристрастно реагировать на проблемы избирательного процесса", - указали наблюдатели.

Добавим, 28 марта избирали народных депутатов в Донецкой (округ № 50) и Ивано-Франковской (округ № 87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах в округе № 87 составила 35,05%. Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019-го в ОИО № 87 голосовали 43,96%. Результаты голосования должны установить до 12 апреля 2021 года.